Intelligence: Conte, 'è patrimonio Paese, unisce e non divide'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "L'intelligence è un patrimonio dell'intera Nazione, una comunità di valorosi professionisti che, garantendo la sicurezza del Paese, protegge quella sfera di interessi nazionali che unisce e non divide, nella quale tutti i cittadini italiani si riconoscono e debbono potersi riconoscere". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla cerimonia per il giuramento del del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica.