Migranti: Naufragio Lampedusa, prima notte all'hotspot per i superstiti

Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - Prima notte all'hotspot di Lampedusa per i 22 superstiti del naufragio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a poche miglia dall'isola, costato la vita a 13 donne. Sono una ventina almeno i dispersi. I migranti sopravvissuti sono stati ascoltati per tutta la giornata di ieri dagli uomini della Squadra mobile di Lampedusa e hanno raccontato di essere partiti dalla Libia e, dopo uno stop in Tunisia, hanno raggiunto la Sicilia. Ma a poche miglia da Lampedusa la barca, di una decina di metri, proprio poco dopo l'arrivo della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, si è capovolta e le persone sono cadute in mare.