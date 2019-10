Riforme: Vacca, 'mai parlato di dissenso, voterò convinto taglio poltrone'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Non ho mai parlato di dissenso, come erroneamente riportato da alcuni giornali, per me quella del taglio dei parlamentari è un'epocale riforma che voterò con convinzione. Ho solo argomentato le ragioni che ci spingono a portarla avanti andando oltre la semplificazione della retorica comunicativa". Lo puntualizza all'Adnkronos il deputato M5S Gianluca Vacca, dopo che il suo post in cui analizzava luci e ombre della riforma sul taglio dei parlamentari era rimbalzata in Rete come aperto dissenso al provvedimento.