Mafia: fratello bimbo sciolto nell'acido, 'Brusca non ci ha mai chiesto scusa' (2)

Commissario Stylianides: grazie a Italia per contributo a RescEu

Roma, (askanews) - Le catastrofi naturali, gli incendi devastanti, le inondazioni improvvise, i terremoti sono la nuova realtà dell'Unione europea. Per rispondere in maniera efficace e sulla base del principio di solidarietà, da marzo è stato creato il programma RescEu, che mette a sistema il coordinamento tra i Paesi membri per la risposta efficace alle emergenze. Nella flotta di transizione ...