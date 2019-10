Eni: lancia con successo bond a tasso fisso di 750 mln

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Eni ha lanciato oggi con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso del valore nominale di 750 milioni di euro collocata sul mercato degli Eurobond nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note in essere. Il prestito obbligazionario ha scadenza 11 ottobre 2034, paga una cedola annua del 1% e ha un prezzo di re-offer di 99,392%. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per i fabbisogni ordinari di Eni. Le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa di Lussemburgo e sono state acquistate da investitori istituzionali principalmente in Francia, Germania, Regno Unito e Italia.