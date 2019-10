Clima: bozza dl, esteso 'buono mobilità' anche alle auto Euro3

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Il 'buono mobilità' di 1.500 euro che prima valeva per le auto Euro 4 viene esteso anche alle auto Euro3. E' quanto emerge dall'ultima bozza del decreto legge sul clima anticipata dall'Adnkronos.

Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, si legge nell'articolo 5 della bozza del dl clima, coloro che rottamano "entro il 31 dicembre 2021 autovetture omologate fino alla classe Euro 3, ottengono, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2019 e 125 milioni per il 2020 e 2021 e fino ad esaurimento delle risorse un 'buono mobilità' pari a 1.500 euro per essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l'acquisto anche a favore di un convivente, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di altri servizi ad esso integrativi, nonché di biciclette anche a pedala assistita".

Il 'buono mobilità', si legge ancora, "non costituisce reddito imponibile del beneficiaro e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente".