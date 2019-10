Rifiuti: emergenza Bellolampo, Cisl 'Roma nomini un commissario' (2)

(AdnKronos) - "Non si può più tollerare il rimpallo di responsabilità - aggiunge il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana - i cittadini invocano servizi adeguati e di non vedere più la propria città sporca. Da molto tempo chiediamo unitariamente sul fronte della gestione delle partecipate un cambio di passo. Se si fossero rispettati i tempi degli impegni assunti, oggi avremmo la settima vasca a Bellolampo e invece registriamo i continui ritardi accumulati dal governo regionale sul tema dell’impiantistica e purtroppo i non adeguati tempi di concretizzazione dell’incremento della raccolta differenziata da parte di Rap e Comune di Palermo. Bisogna dunque discutere di soluzioni immediate e definitive".