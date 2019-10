Governo: Renzi, 'Orlando agitato, non conosce Leopolda spero conosca Papeete'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - Quanto detto oggi da Andrea Orlando "non è un complimento, con una battuta potrei dire che Orlando, per fare un termine di paragone, deve conoscere almeno uno dei due posti. Siccome non sa che cos'è la Leopolda, c'è da augurarsi che sia andato qualche volta al Papeete per rilassarsi, perché il mio amico Andrea Orlando lo vedo un po' agitato su questo". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'In mezz'ora' di Lucia Annunziata, su Raitre.