Italia Viva: Renzi, 'facciano proporzionale o maggioritario noi ci saremo comunque'

Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Per Italia Viva non è un problema di legge elettorale, quindi facciano il proporzionale, facciano il maggioritario, il sorteggio, noi ci saremo comunque. Ci saremo perché siamo portatori di entusiasmo ed energia che in questo momento non ha nessun altro sulla scena politica italiana". Così, Matteo Renzi parlando ai giovani dell scuola di formazione 'Futura'