Manovra: Orlando, 'non so cosa abbiano fatto di male lavoratori a Italia viva'

Rimini, 6 ott. (AdnKronos) - "Io non so che cosa abbiano fatto di male i lavoratori dipendenti italiani agli esponenti di Italia viva: traumi infantili, un operaio che ti ha schiacciato un piede quando eri piccolo. Ma la pervicacia con la quale si insiste nell'eliminare una misura, giustamente non ancora all'altezza delle aspettative, ma che comunque dà un segnale, è veramente sospetta ed incredibile". Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, parlando a Rimini alla convention di Dems.