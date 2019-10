Pd: le dieci proposte ai 1000 banchetti in tutta Italia

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - Sono 10 le proposte su cui punta il Pd nella campagna ai mille banchetti promossa in tutta Italia ieri ed oggi. Uno stipendio giusto in più, abbassando le tasse per i redditi medio bassi per incrementare le retribuzioni fino a 1.500 euro all'anno. Italia verde, una seria politica industriale, un grande piano di investimenti pubblici strategici con 200 miliardi di euro fino al 2030, un piano per le famiglie per rendere gratuite le spese sostenute per i primi 1.000 giorni di vita dei bambini.

E poi scuola a costo zero, azzerando i costi dell'istruzione dall'asilo nido all'università per le famiglie con redditi medio bassi; una casa per chi non ce l'ha, con un piano di un miliardo all'anno per garantire il diritto ad avere un'abitazione dove vivere; nuove generazioni, con un piano per sostenere nel prossimo triennio 100mila progetti di autoimpiego e di investimento per i giovani; quota 10 miliardi nei prossimi tre anni per la salute per assumere 100mila operatori; lotta senza pietà agli evasori fiscali.