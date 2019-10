Manovra: Calenda, 'recuperare risorse per sicurezza, scuola e salute'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Una democrazia è salda se lo Stato è forte nel perimetro delle sue responsabilità fondamentali: sicurezza, scuola, salute". Lo scrice su Facebook Carlo Calenda. "Le Forze di Polizia sotto organico e senza le necessarie dotazioni, 4 milioni di italiani che non si curano ed edifici scolastici che crollano determinano sfiducia nei confronti dello Stato e della politica. Per questo -aggiunge- proponiamo di recuperare 10 miliardi da Quota 100 e dal ridisegno del Reddito di cittadinanza per investirli su questi tre capitoli. Aiutaci a cambiare le priorità della manovra".