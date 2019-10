Migranti: Sibilia, 'da smemorato Milano inutili allarmi su trasferimenti ordinari'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Mi aspetto le scuse ai cittadini di Terni, Avellino e Ancona da parte dello smemorato di Milano, un politico in decadenza, per aver inutilmente allarmato su un trasferimento ordinario di 30 migranti. Trasferimento ordinario che lui da ministro ha messo in atto più volte e con numeri ben superiori. Il 5 luglio ne ha movimentati 2000 ad esempio. 14 mesi non sono proprio serviti per imparare. Qualche volta è più dignitoso il silenzio". Lo afferma Carlo Sibilia, esponente M5S e sottosegretario all'Interno in un post su Facebook, riferendosi a quanto affermato da Matteo Salvini.