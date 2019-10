Trieste: Gasparri, 'tragedia fa capire che a volte in caserma bisogna bendare' (2)

(AdnKronos) - "Gli assassini di questi due poliziotti -prosegue il senatore di Forza Italia- a volte sono anche quelli che straparlano in Procure e Tribunali, hanno la penna in mano, hanno il linguaggio di chi ha messo molti esponenti delle Forze dell’Ordine nella condizione di non sapere come agire e come intervenire, perché l’autorità è stata minata, perché ogni tipo di intervento viene criminalizzato, sia in occasione di fermi che in occasione di ordine pubblico".

"Ovviamente chi indossa una divisa deve rispettare la legge. Ma chi non la indossa -conclude Gasparri- deve rispettare l’autorità delle divise e non partecipare al coro di denigrazione che, lo ribadisco, alimenta la mano degli assassini. I morti di Trieste devono essere onorati con un processo rapido, non solo ai loro assassini, ma a tutta la canea di gente che va a visitare in carcere gli assassini americani e che criminalizza ogni atto delle forze di polizia. Gli assassini sono tanti, non solo quelli che agiscono, alimentati da troppi loro sostenitori, consapevoli o inconsapevoli”.