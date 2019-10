Trieste: Salvini, 'galera a vita per assassino straniero che ieri sembrava ignoto'

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Galera a vita, galera a vita per questo straniero, per questo immigrato, perchè ieri sembravano fantasmi gli aggressori, l'assasino non aveva nome e cognome, aveva solo dei problemi mentali". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, riferendosi all'omicidio di Trieste.

"Se uno viene arrestato perchè ha rubato, in questo caso era accusato di aver rubato un motorino malmenando una signora, lo si può e lo si deve trattenere, mettere in condizione -ha aggiunto il leader della Lega- di non andare a spasso, se serve con le manette, perchè no".