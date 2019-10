Governo: Bonetti, 'Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto'

Terrasino (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Conte non è sereno? Io lo sono e anche molto. Ho chiaro qual e' il programma del governo e l'impegno che mi sono presa nel gioco di squadra". Lo ha detto la ministra per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti parlando dell'intervista rilasciata oggi dal premier in cui dice di non sentirsi sereno con Matteo Renzi al Governo.