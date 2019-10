Dazi: D'Alema, 'preoccupante divaricazione interessi tra Usa e Europa'

Capri, 4 ott. (Adnkronos) - "Per la prima volta nel dopoguerra e forse dall'inizio del Novecento assistiamo a una divaricazione d'interessi tra Stati Uniti ed Europa, che è uno dei grandi problemi al centro dello scenario internazionale: a mio giudizio questo è un problema perché quando Europa e Usa non vanno d'accordo la comunità internazionale è indebolita. La decisione avallata dal Wto è percepita da tante piccole imprese italiane come una minaccia mentre il segretario di Stato Usa Pompeo dice che la minaccia è la via della seta, mentre per molte imprese italiane è una opportunità, e questa divaricazione mi preoccupa". Lo afferma l'ex ministro degli Esteri ed ex premier Massimo D'Alema intervenendo al Digital Summit di Capri.

"Mentre noi firmavamo un memorandum (con la Cina n.d.r.) i tedeschi firmavano contratti senza attirarsi critiche", sottolinea ancora l'ex premier.

Ad una domanda sulla Brexit, operazione "sbagliata e antistorica", D'Alema spiega che c'è "una cosa impressionante nella Brexit e cioè che questa operazione cosi impressionante è stata avallata e incoraggiata dal presidente Usa, un episodio che rende acuto il problema".