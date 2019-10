Rai: Mise, piano industriale compatibile con contratto servizio

Conte ad Atlantia: Autostrade-Alitalia commistione inaccettabile

Assisi, 4 ott. (askanews) - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenuto alle celebrazioni per la Festa di San Francesco Patrono d'Italia, ad Assisi, ha commentato il caso Atlantia, la società che vorrebbe rinunciare ad entrare in Alitalia perché rischia di non vedersi confermate le concessioni per le autostrade. "Il governo è stato molto chiaro: Alitalia è una questione, Autostrade ...