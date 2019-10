Made in Italy: da Università Nordest 1,8 mln per l'innovazione

Padova, 4 ott. (AdnKronos) - Con finanziamenti per 1,8 milioni di euro destinati a sostenere le aziende nei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, Smact è il primo Competence Center a pubblicare un bando destinato alle imprese, dando così concretezza ad un pilastro della mission dei centri di competenza. Il bando, aperto fino al 29 novembre, prevede il cofinanziamento dei migliori progetti presentati fino a 200mila euro per un massimo del 50% del valore. Oltre agli aspetti di innovatività e qualità delle proposte presentate, saranno premiali le collaborazioni con la ricerca universitaria e la disponibilità alla pubblicità dei risultati ottenuti.

Il bando è il primo passo di Smact, realtà di recente costituzione nata proprio con l’obiettivo di dare risposte al bisogno di digitalizzazione del tessuto imprenditoriale triveneto, costruito in particolar modo da PMI. Social, Mobile, Analytics, Cloud big-data, internet of Things: questi alcuni dei macrotemi tecnologici che solo l’unione fra ricerca e impresa possono sviluppare al meglio.

Per far questo, dietro la capofila Università di Padova, si è cementata una compagine societaria che segnala la volontà di far corrispondere esigenze e risposte, con soluzioni sistemiche che mettano in rete le eccellenze del territorio: all’interno di Smact si trovano tutte le Università trivenete (oltre Padova: Verona, Ca' Foscari, Iuav, Trento, Bolzano, Udine e Sissa di Trieste), prestigiosi centri di ricerca quali Fondazione Bruno Kessler e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Camera di Commercio di Padova e alcune tra le aziende più innovative, per un totale di 40 partner.