Migranti: Di Maio, 'domani decreto, in 4 mesi si capirà chi può stare qui o no'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Per me la soluzione non è accogliamo tutti. Per me la soluzione, per i richiedenti asilo è che non possiamo aspettare 2 anni per capire se uno può stare qui o no. Domani mattina firmo un decreto che ci permetterà in 4 mesi e non più in 2 anni, di capire se possono stare qui e possono essere rimpatriati". Lo ha detto Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio su Rete4.