Dazi: Gualtieri, 'pesano su alcuni prodotti, lavoreremo con determinazione per evitarli'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - I dazi Usa contro l'Ue che sono stati approvati ieri "avranno un impatto negativo su alcuni prodotti che l'Italia esporta con successo. Lavoreremo con determinazione per evitarlo". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri a Piazza Pulita su La7. "Penso che con un lavoro serio e l'impegno dell'Ue" si potrà trovare una soluzione "visto che Italia è colpita per una vicenda che non la riguarda": "crediamo avere molte ragioni", sottolinea il ministro che invita anche "alla prudenza" visto che sulle vicende legate alle tensioni commerciali abbiamo assistito anche "a colpi di scena".