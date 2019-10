Rifiuti: Dia Catania in sedi Dusty, società 'normale accesso amministrativo' (3)

(AdnKronos) - "Ritengo importantissimo il controllo da parte della Dia, in quanto strumento fondamentale di prevenzione e tutela di tutti i settori economici, in particolar modo quello in cui opero che ritengo essere molto delicato. Ringrazio e auguro buon lavoro ai funzionari della Dia - conclude - che analizzeranno i dati che abbiamo subito fornito in tempo reale. Non abbiamo nulla da temere. Chiunque dovesse riportare notizie infondate che infangano l’impresa che ho l’onore di amministrare, sarà fatto oggetto da parte di Dusty di immediata azione legale".