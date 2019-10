Imprese: Conte, 'paese vuole correre, remiamo insieme'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Per troppi anni, la politica non ha saputo ascoltare le istanze di tutto il mondo produttivo, si è irrigidita chiudendosi in un metodo di lavoro autoreferenziale. Il governo, al contrario, vuole voltare pagina. Le porte di Palazzo Chigi e di tutti i ministeri sono aperte: lavoriamo fianco a fianco, con fiducia e coraggio, per imprimere una vera svolta all’Italia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda.

Il nostro Paese ha voglia di correre, di crescere e di cambiare. Soltanto remando insieme nella stessa direzione potremo dare risposte concrete a queste aspirazioni. Abbiamo molte sfide davanti a noi - ha concluso il presidente del Consiglio il suo lungo intervento - corriamo, affrontiamole e vinciamole tutte insieme".