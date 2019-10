Def: Conte, con stop clausole Iva evitato rincaro di 540 euro a famiglia

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - “Abbiamo sterilizzato completamente le clausole di salvaguardia evitando gli aumenti dell’Iva" evitando "così un rincaro annuo di 540 euro a famiglia, che avremmo avuto con l’aumento dell’Italia, con un impatto positivo dello 0,3% sulla crescita stimata nel 2020. Far scattare le clausole avrebbe costituito un enorme ostacolo alla crescita dei consumi, e del Paese in generale". Lo rivendica il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea generale di Assolombarda.

"Per evitare questo abbiamo reperito coperture alternative. Tra queste: anche la riduzione dello spread, la revisione del complesso sistema di tax expenditures, il recupero di risorse dall’efficientamento della spesa pubblica (spending review), e importanti misure di contrasto alla grande evasione come la lotta alle “frodi per crediti inesistenti” nei confronti dello Stato", illustra il presidente del Consiglio.