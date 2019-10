Imprese: Conte, 'siete motore Italia, orgoglio per me e Paese'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Cari imprenditori, grazie alla vostra vocazione per l’innovazione e all’indiscussa qualità della vostra produzione, siamo la seconda manifattura europea ed un Paese protagonista del G7. Siete il motore dell’Italia, della sua crescita e del suo export e ogni vostro primato è un motivo di orgoglio per me e per tutto il Paese". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea generale di Assolombarda, al Teatro alla Scala di Milano.