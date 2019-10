Gela: agguato a due fratelli, feriti da colpi di pistola

Luca Traini, confermata sentenza a 12 anni, il legale delle parti civili: "Risultato importante"

(Agenzia Vista) Ancona, 02 ottobre 2019 Luca Traini, confermata sentenza a 12 anni, il legale delle parti civili: "Risultato importante" Condanna a 12 anni confermata in Appello Luca Traini, colpevole di aver sparato dei colpi di pistola in un raid in cui furono feriti sei migranti. "Confermato tutto, un risultato importante" Così il legale delle parti civili dell'imputato, Paolo Cognini. . ...