Borsa: Wto pesa sui listini europei, Milano chiude in forte calo (2)

(AdnKronos) - In un simile contesto di possibili guerre commerciali, sul paniere principale del listino milanese si registrano solo segni meno, con Tim maglia nera (-5,3%). In un comparto bancario bersagliato dalle vendite, Banco Bpm (-0,24%) e Ubi Banca (-1,54%) limitano le perdite sulla scia dei rumor su un possibile matrimonio che potrebbe innescare un risiko in tutto il settore.

Andamento negativo per Saipem (-1,45%) nel giorno in cui gli analisti di Goldman Sachs hanno annunciato di aver alzato il prezzo obiettivo sul titolo. Perdita più consistente per Eni (-3,03%) dopo che l’aggiornamento relativo gli stock statunitensi di petrolio (+3,1 milioni di barili, oltre un milione in più rispetto alle stime) ha intensificato le vendite sul greggio (-2,36% per il Brent, -2,35% per il Wti).

Fuori dal listino principale, giornata all’insegna degli acquisti per Safilo (+11,68%) dopo i rumor su un interesse per la società da parte di Kering. (in collaborazione con money.it)