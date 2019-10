Migranti: nuova missione per Open Arms, 'Nostra missione è proteggere vite umane'

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Salpiamo. La missione 67 a bordo della Open Arms fa rotta verso il Mediterraneo centrale. Proteggere vite umane in quel mare è la nostra missione. I governi europei guardano verso altri orizzonti, ma i nostri occhi resteranno qui finché ci saranno persone in pericolo". Lo annuncia la ong Open Arms, che oggi è salpata per fare rotta nel Mediterraneo centrale.