Mafia: Fava, 'le parole di Antoci? No comment...'

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Le parole di Antoci? No comment...". Il Presidente della Commissione regionale antimafia all'Assemblea regionale siciliana Claudio Fava preferisce non replicare agli attacchi dell'ex Presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, dopo la relazione della Commissione sul fallito attentato nel maggio 2016. Secondo l'Antimafia "l'ipotesi più plausibile è quella della simulazione", come ha detto Fava conversando con i giornalisti. Ma Antoci non l'ha presa bene e ha attaccato il deputato: "Rimango basito di come una Commissione, che solo dopo tre anni si occupa di quanto mi è accaduto, possa arrivare addirittura a sminuire il lavoro certosino e meticoloso che per ben due anni la DDA di Messina e le Forze dell'Ordine hanno portato avanti senza sosta, ricostruendo gli accadimenti con tecniche avanzatissime in uso alla Polizia Scientifica di Roma e che oggi rappresentano per l'Italia un fiore all'occhiello".