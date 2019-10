Riforme: Orfini, 'Pd sciolga nodo l.elettorale prima di taglio' (2)

(AdnKronos) - "Personalmente -prosegue Orfini- credo che la legge migliore da abbinare alla riduzione del numero dei parlamentari sia un proporzionale corretto da una robusta soglia di sbarramento. So bene che in questi anni, ed anche in questi giorni, contro il proporzionale sono stati utilizzati argomenti tanto efficaci nella propaganda quanto fragili nel merito. Si è raccontato il proporzionale come il sistema che aumenta la frammentazione del sistema politico, quando la storia degli ultimi vent’anni ha dimostrato che quell’effetto è stato semmai prodotto dal maggioritario, che rendeva decisivi per la vittoria nei collegi anche i micro partitini inventati ad hoc".

"Si è spiegato che il proporzionale era incompatibile con la vocazione maggioritaria del Pd, quando proprio con il proporzionale delle Europee quella vocazione ha trovato la sua massima capacità di esprimersi arrivando a convincere il 40 per cento degli italiani. Si è addirittura arrivati a teorizzare che l’abbandono del maggioritario avrebbe messo in discussione l’identità del Pd. Ma davvero qualcuno ha una visione così triste del Pd? Può l’identità di un grande partito essere legata a un marchingegno di tecnica elettorale?"

"Aggiungo che trovo piuttosto stupefacente che chi avanza questi dubbi, contestualmente ci proponga di costruire un nuovo centrosinistra insieme al M5s, questo sì leggermente più incompatibile con la natura del Pd del sostegno a un differente modello elettorale. Oggi ci sono le condizioni per arrivare a una condivisione di massima nella maggioranza sulla scelta di un proporzionale corretto da una soglia di sbarramento. Penso che il Pd abbia il dovere di sciogliere questo nodo prima del 7 ottobre. Perché chiederci di stravolgere la Costituzione senza far chiarezza su questo non sarebbe serio. E sostenere che non possiamo scegliere una linea chiara significa non averne una. Un grande partito non se lo può permettere", conclude.