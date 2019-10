Tap: Pompeo a Conte, 'sostegno a tempestivo completamento progetto'**

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo, nell'incontro avuto ieri con il premier Giuseppe Conte, ha ribadito "il sostegno degli Stati Uniti ad un tempestivo completamento degli importanti progetti nel settore energetico che faranno avanzare la sicurezza energetica dell'Europa e dell'Italia". E' quanto si legge in una nota del portavoce del dipartimento di Stato Morgan Ortagus, diffusa oggi, in un riferimento al gasdotto Tap cui gli Stati Uniti attribuiscono grande importanza nell'ottica di una diversificazione delle fonti energetiche alternative a quelle russe. Pompeo e Conte, continua la nota, "hanno riaffermato i forti legami tra Italia e Stati Uniti, simboleggiati dalla cooperazione continua in molte aree. Il segretario ha sottolineato il nostro comune impegno nella Nato e ha esortato l'Italia, insieme agli altri alleati, a continuare a costruire sui progressi fatti finore per accrescere la spesa della difesa, rispettando gli impegni". Infine, il capo della diplomazia americana ed il premier "hanno anche discusso delle preoccupazioni riguardanti le minacce economiche emergenti".