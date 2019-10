Manovra: Villarosa incontra commercialisti, 'task force operativa su Isa'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Il primo passo per risolvere i problemi concreti dei cittadini è il dialogo e discuterne insieme è indispensabile. Oggi insieme ai tecnici del Mef e al vice ministro Misiani ho incontrato il presidente dell’ordine dei commercialisti e in maniera costruttiva abbiamo discusso di anomalie e criticità sul funzionamento degli Isa". Ad affermarlo in una nota è il sottosegretario del ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa in merito agli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), che sono gli adempimenti fiscali introdotti da quest’anno a seguito della soppressione degli studi settore, che vanno presentati entro il 30 novembre e che hanno creato diverse preoccupazioni per i contribuenti.

"Ho chiesto che venga istituita una task force operativa in tempi rapidi, aperta anche alle categorie, che possa dialogare e trovare soluzioni sia ai problemi tecnici per l’invio o la compilazione dei modelli nonché accogliere le proposte che possano evitare anomalie di risultato o errate impostazioni", sottolinea Villarosa.

"È stato un incontro proficuo e sono ottimista, peraltro abbiamo già delle proposte condivise con l ordine dei commercialisti attualmente al vaglio degli Uffici tecnici", conclude il sottosegretario Villarosa.