Autonomia: Zaia, 'al Sud ci hanno votato perché è opportunità anche per loro' (2)

(AdnKronos) - “La verità – sottolinea Zaia - è che i Grillini non hanno voluto e non vogliono l’autonomia e questo è il vero e unico motivo per il quale non abbiamo potuto realizzarla. Lo ha svelato anche il ministro Provenzano che nelle settimane scorse ha ha ringraziato ufficialmente l’ex ministro del Sud, Lezzi, per ‘averla bloccata’. Ma soprattutto c’è un dato inconfutabile: il progetto di autonomia della Lega lo conoscono tutti, a tutt’oggi non si conosce quale sia quello dei 5 Stelle”.

“La Lega, alle Europee, ha avuto un consenso elettorale strepitoso al Sud, superando i Grillini nella maggior parte delle regioni – conclude Zaia -. Eppure gli elettori sapevano che era il partito mio e del ministro Stefani (che ha fatto un lavoro eccezionale) ad aver messo in campo tutto quanto era stato possibile per raggiungere l’autonomia. Non ritengo che i cittadini meridionali siano degli sprovveduti; sapevano bene di votare un partito che ha come obbiettivo l’autonomia. Hanno capito, piuttosto, che è un’opportunità anche per loro”.