Aeroporti: Palermo, si insedia nuovo cda Gesap

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - L’assemblea dei soci della Gesap (Città metropolitana di Palermo, Comune di Palermo, Camera di commercio di Palermo ed Enna, Comune di Cinisi, Sicindustria, Unione provinciale Agricoltori, Federazione regionale Agricoltori), la società di gestione dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, ha designato i nuovi componenti del consiglio di amministrazione della società. In quota città metropolitana di Palermo sono stati indicati Giovanni Scalia e Cleo Li Calzi; per il Comune di Palermo Francesco Randazzo e Domenico Cacciatore, mentre per la Camera di commercio Alessandro Albanese, presidente dell’ente camerale.

Nella prima seduta del nuovo Cda è stato nominato presidente Francesco Randazzo al posto di Tullio Giuffré. Giovanni Scalia è stato confermato amministratore delegato.