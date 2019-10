M5S: a question time interrogazione Lega su Casaleggio all'Onu

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Al Question time in programma oggi alle 15 alla Camera, la ministra per l’Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Paola Pisano, risponderà a una interrogazione, presentata dal capogruppo della Lega Riccardo Molinari, sulla partecipazione di Davide Casaleggio ad una recente iniziativa promossa dal governo italiano presso le Nazioni Unite in materia di “democrazia digitale”.