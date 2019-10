Riforme: Marcucci, 'ok a taglio parlamentari ma riforma difettosa'

Al Teatro Olimpico di Roma l'Orchestraccia con "Gente de Roma"

Roma, 1 ott. (askanews) - Dal 3 al 6 ottobre va in scena "Gente de Roma", il concerto dell'Orchestraccia al Teatro Olimpico di Roma, aperto - in termini di contenuti e di partecipazioni - a tutti gli artisti che hanno sempre trovato sul palco del collettivo uno spazio per esprimersi. La titolarità del frontepalco è affidata a Marco Conidi, Giorgio Caputo e Luca Angeletti, autori, cantanti e ...