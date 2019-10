Iv: Renzi, 'a Leopolda parleremo di futuro, numero magico 2029'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Italia Viva cresce. Centinaia di riunioni si stanno svolgendo in modo spontaneo in tutto il Paese. La Leopolda sarà una grande occasione per rilanciare le nostre idee, presentare il simbolo e soprattutto per abbracciarci prima dell’inizio di questa nuova avventura". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Presenteremo il Family Act, il Piano di investimenti Verdi, il Manifesto di Italia Viva, le nostre idee per contrastare l’evasione fiscale. E qualche sorpresa. Tante riforme a costo zero ma utili a sbloccare il futuro del Paese. Il numero magico di questa decima Leopolda è 2029. Parleremo di futuro, infatti. E sarà bello provare a costruirlo, tutti insieme", conclude.