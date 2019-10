Rifiuti: discariche Catania presentano conto a Rap, 1,2 mln per il mese di agosto (2)

(AdnKronos) - I sindacati sottolineano che la "precoce" saturazione della VI vasca è stata "causata da ripetute ordinanze regionali che hanno imposto ai cancelli della discarica di Palermo di essere aperti a più di 50 comuni della provincia palermitana e di quella trapanese. E se la VII vasca non è ancora pronta e non è neanche messa a gara, ci aggiorni il governo regionale sul reale stato dell’arte di questa incompiuta".

"Serve un cambio di passo di tutti gli attori interessati da questa emergenza che corre realmente il rischio di far saltare il già precario sistema rifiuti siciliano - evidenziano Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel - E se è vero che il Comune di Palermo ha inteso irrobustire la governance della Rap con un cda nuovo e che la Rap di Palermo ha finalmente un direttore generale, adesso è arrivato il momento che la Regione si impegni concretamente per il superamento di queste criticità a partire dal trasferimento di quelle risorse economiche promesse e non ancora pervenute. La Rap - concludono - non deve pagare per i ritardi di altri, siamo pronti a mobilitare i lavoratori".