Messina: corruzione elettorale, condannato ex deputato Genovese**

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - L'ex deputato Francantonio Genovese e il cognato, ex deputato regionale Franco Rinaldi, sono stati condannati nella notte dal Tribunale di Messina per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Genovese, che non è più in politica, è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di carcere, al cognato inflitti invece 3 anni e 4 mesi. La sentenza è stata emessa dopo oltre dieci ore di camera di consiglio. Condannato anche l'ex consigliere comunale Paolo David a 4 anni e 9 mesi. Sono complessivamente 39 le condanne emesse dal Tribunale in un'aula gremita nonostante fosse passata la mezzanotte. L’inchiesta della Squadra Mobile di Messina, coordinata dal Procuratore Maurizio de Lucia, era stata avviata sui nuovi equilibri mafiosi a Santa Lucia sopra Contesse e Camaro che ha coinvolto anche alcuni importanti esponenti politici, come gli ex onorevoli Genovese e Rinaldi, entrambi condannati.