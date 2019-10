Giappone: scatta aumento Iva, dall'8 al 10%

Tokyo, 1 ott. (AdnKronos/Dpa) - Scatta l'aumento dell'Iva in Giappone. L'aumento dell'imposta sul valore aggiunto sale infatti dall'8% al 10% nonostante i salari stagnanti e il livello dei consumi bassi. Il Governo guidato dal premier Shinzo Abe ha spiegato che l'aumento è necessario per aiutare a coprire i costi di previdenza sociale dovuti all'invecchiamento della popolazione. Gli esperti hanno avvertito che l'aumento delle tasse, il primo in cinque anni, potrebbe ulteriormente deprimere i consumi privati e arrecare un danno all'economia. Il governo di Abe aveva rinviato per due volte l'aumento dell'Iva a causa delle preoccupazioni per gli effetti negativi sui consumi

Nel 2018, il reddito medio delle famiglie è diminuito dello 0,6% rispetto all'anno precedente mentre anche la spesa delle famiglie è diminuita dello 0,4% per il quinto anno consecutivo di calo, secondo un rapporto del governo.

L'economia giapponese invece ha registrato un pil in crescita dell'1,3% nel periodo aprile-giugno, in rallentamento dopo +2,2% nel primo trimestre.