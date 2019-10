Manovra: Bellanova, 'Iva avrebbe punito quelli che vogliamo difendere'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Il governo è nato per evitare l’aumento dell’Iva. L’ho detto domenica al premier Conte, al ministro Gualtieri e al Pd. Senza ipocrisie". Così in un'intervista a 'La Repubblica' la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova è la capodelegazione di Italia Viva nell’esecutivo. "Se si tiene fede agli impegni assunti dal governo, è una vittoria di tutti", aggiunge.

"Contrapporre le due misure è da irresponsabili. Lavoriamo anche al cuneo fiscale. Ma non con l’aumento dell’Iva e nemmeno con una rimodulazione dell’imposta per cui viene premiato chi attiva la digitalizzazione e penalizzato chi non lo fa. E le persone anziane e i cittadini meno abbienti? Saremmo andati a colpire proprio coloro che vogliamo sostenere, altro che giustizia sociale", sottolinea ancora Bellanova. "Io dico che abbiamo fatto scelte complicate perché stavamo sull’orlo del baratro. Adesso lavoriamo per recuperare una maggiore fiducia e non possiamo farlo se aumentiamo le tasse", aggiunge.

Il governo come tutti i soggetti, rileva ancora Bellanovra, "è tenuto a darsi delle regole. Dico a lei quello che ho detto a Conte. Ci si confronta e si trova un punto di caduta. Siamo impegnati con tutte le nostre forze a trovare una sintesi. Dove non ci riusciamo valuteremo in altre sedi, come il Parlamento. Ma quello che dev’essere chiaro è che esiste una sola maggioranza".