Def: Conte, 'non tutti obiettivi primo anno ma già impostate molte riforme'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Io ho chiesto la fiducia su 29 punti programmatici, su un progetto politico molto articolato", e il governo è al lavoro "già da quest'anno, non possiamo rinviare. Progettiamo, già con questa manovra, di avviare la digitalizzazione, la semplificazione burocratica, la svolta verde, il taglio del cuneo fiscale e abbassare tasse... Non faremo tutto il primo anno, ma abbiamo già impostato molte di queste riforme". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.