Umbria: Renzi, 'multe Pd? cose che piacciono a Casaleggio...'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Sono le proposte che piacciono a Casaleggio, se piacciono anche al 'nuovo' Pd, le rispetto, ma noi non lo faremo mai". Lo dice Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete4 a proposito della multa di 30mila per gli eletti Pd in Umbria nel caso cambiassero casacca.