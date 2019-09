M5S: candidati capogruppo Senato, ci sono anche Toninelli e Cioffi**

Roma, 30 set. (AdnKronos) - Danilo Toninelli in corsa per il ruolo di capogruppo al Senato, già rivestito all'inizio di legislatura, prima di essere chiamato a dirigere il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti nel primo governo Conte. Non è l'unico senatore ex membro del governo ad avanzare la propria candidatura alla guida del gruppo M5S di Palazzo Madama: a quanto si apprende, altro nome in lista -dei 5 tra i quali saranno chiamati a sceglierei i senatori grillini- è quello di Andrea Cioffi, ex sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico. Nella lista figurano inoltre Gianluca Perilli, attuale vice presidente del gruppo M5S a Palazzo Madama, Stefano Lucidi e Marco Pellegrini.