Migranti: al via i primi trasferimenti da Lampedusa

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Al via i trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa dopo gli oltre duecento arrivi nelle ultime 24 ore. In cinquanta hanno già lasciato il centro di accoglienza di contrada Imbriacola per raggiungere Porto Empedocle, con un pattugliatore della Guardia di finanza. Altri 90 lasceranno l'isola con il traghetto di linea per Porto Empedocle con arrivo in serata. Restano così in 190 circa all'hotspot su una capienza di 95 persone.