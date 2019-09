Venezia: Ascom, bene linea Comune su decoro città (2)

(AdnKronos) - "Sempre con la Camera di Commercio di Venezia abbiamo elaborato e siglato il “Codice di Comportamento per una corretta informazione e per il contrasto alla contraffazione” e affrontato il fenomeno dei “Discount del Vetro”. Più volte l’Ascom ha denunciato agli organi istituzionali il danno provocato dai negozi cosiddetti “tutto un euro” e all’impatto che questi avevano sul turismo in città", sottolinea l'associazione.

Lo scorso anno la giunta di Ascom Venezia ha quindi incontrato l’assessore Regionale Marcato per richiedere collaborazione alla regione per contrastare questi negozi di bassa qualità. Ed il presidente Magliocco ora rilancia: “Riteniamo che a questa linea debbano seguire anche delle azioni mirate a ridurre i costi di gestione, compreso l’affitto, adottando il regime della cedolare secca a tutti gli immobili ad uso commerciale, a condizione che vengano venduti prodotti di qualità certificata”.