Governo: Conte, ottenuto fiducia non per stop Iva ma per far volare Italia'**

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Quello che vorrei chiarire è che io sono andato in Parlamento non a chiedere e ottenere che non aumentasse l'Iva e punto, io sono andato in Parlamento e ho ottenuto la fiducia per realizzare una svolta verde, per contrastare l'evasione, pere realizzare la modernizzazione del paese, per digitalizzare, per promuovere gli investimenti e far volare l'Italia, quindi non mi posso accontentare solo di neutralizzare l'Iva". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, conversando con i cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi.