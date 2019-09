Manovra: Prandini (Coldiretti), 'no rialzo Iva senza se e senza ma'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Con i consumi stagnanti occorre scongiurare ogni ipotesi di aumenti sull’Iva che rischiano di generare una pericolosa spirale recessiva e pesare sui cittadini più deboli". Ad affermarlo in una nota è il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini in riferimento alla manovra economica. "Qualsiasi forma di aumento, anche differenziata, porterebbe - sottolinea Prandini - ad una riduzione dei consumi con il rischio reale di compromettere le opportunità di crescita. Non possiamo dimenticare che in Italia non solo si usa poco la carta di credito ma ci sono ben 2,7 milioni di cittadini che non hanno neanche i soldi per acquistare da mangiare", conclude.