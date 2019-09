Gualtieri: "C'è il conto del Papeete da pagare"

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "C'è il conto Papeete da pagare". E' quanto ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a Mezz'ora in più su RaiTre, parlando della manovra. "Lo faremo in modo equilibrato, cercando la giusta mediazione tra posizioni in campo e senza compromettere la crescita".