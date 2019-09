Cittadinanza: Salvini, 'è conquista, no prima di 18 anni'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Lo Ius Soli è insulto per gli immigrati per bene. Quanto dico 'prima gli italiani', lo dico anche per quegli immigrati che sono arrivati anni fa regolarmente. La cittadinanza va conquistata. A 18 anni hai la maturità per scegliere. Perché la vogliono dare prima? Perché così restano qua genitori, nonni, zii. Ma io di criminali ne ho piene le palle". Lo ha detto Matteo Salvini a Riccione.